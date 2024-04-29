Офіцер ЗСУ розповів про наслідки в разі окупації Часового Яру

Якщо окупаційним військам Росії вдасться захопити Часів Яр на Донеччині, то місто стане для ворога вихідним рубежем на Костянтинівку. ЗСУ будуть змушені відтягнути свої вогневі засоби.

Про це в інтерв'ю УП розповів замкомбата 5-ої штурмової бригади та офіцер ЗСУ Михайло Онуфер.

"Зайнявши цю висоту, противник зможе з неї працювати. Підтягне поближче свої зенітні комплекси, зможе замаскувати техніку між будинків, там же висотна забудова, а ми навпаки будемо змушені відтягнути свої вогневі засоби. Часів Яр стане для них вихідним рубежем для наступу на Костянтинівку. Ви ж їздили неодноразово через цю дорогу (з Часового Яру до Костянтинівки - ред.), там же фактично пряма", - пояснив військовий.

Михайло Онуфер також зауважив, що втрата будь-якого населеного пункту – це наші загиблі військові. Усе, що ми втрачаємо, нам потрібно буде відвойовувати, а це набагато важче – при штурмах втрати вищі.

"Плюс противник дуже швидко закопується, проводить інженерне обладнання позицій. Ми вже теж навчилися. А 2022 – це була найбільша проблема: хлопці сідали в ямку під дерево – о, все, я знаходжуся в обороні. А росіянина на ніч залиш, то він нору, тунель на три кімнати вириє. Вони звикли до важких умов праці, до роботи лопатою – це їм у плюс. Зрозуміло, якщо ми втратимо Часів Яр, то росіяни і на цьому не зупиняться. Будуть чергові польові бої (дорогою до Костянтинівки – ред.), позиційна війна від села до села. І нам буде дуже важко закріпитися в селах, бо тут немає капітальних споруд, немає "Азовсталі", заводів, де можна довго тримати оборону", - резюмував офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ вдалося повернути позиції південніше населеного пункту Іванівське на Донеччині. Проте ворог не припиняє штурми у спробах захопити Часів Яр.

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