Часів Яр та околиці намагаються штурмувати близько 25 тисяч десантників РФ – ОСУВ "Хортиця"

Речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин розповів, що Часів Яр та околиці населених пунктів біля нього на Донеччині намагаються штурмувати близько 20-25 тисяч солдатів окупаційної армії Росії.

Про це він розповів в ефірі "Суспільного".

За його словами, на цьому напрямку воюють підрозділи 217-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Повітряно-десантних сил РФ.

"Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього", - розповів Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, окупаційні війська Росії не полишають спроб захопити місто, попри втрати у живій силі і техніці. Проте Часів Яр контролюють українські військові.

Волошин додав, що ворог постійно штурмує позиції ЗСУ, проте не закріплюється і відходить.

"Вони проводять штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони поштурмували й повернулись назад. Це противник проводить ніби розвідку, вираховує місця, де може бути слабке місце, де вдарити. Але Сили оборони завдають нищівних ударів", - резюмував Назар Волошин.

Нагадаємо, військовий розповів, що окупанти наступають на Часів Яр із трьох сторін.

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