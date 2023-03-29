Часті зустрічі Путіна та Лукашенко: що диктатори намагаються заробити на міжнародній арені

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко воювати проти України не хоче. Саме тому він всіляко намагається “маневрувати” між Кремлем та Пекіном, в спробах врятувати своє життя та владу.

Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, не має наміру воювати проти України. Його головна задача - врятувати своє життя. Тому він “маневрує” між Москвою та Пекіном.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив політолог Володимир Фесенко.

“Піар на першому місці. Але Путіну треба показувати, що ця інтеграція Білорусі та Росії триває, що Союзна держава стає все більш інтегрованою, консолідованою, що Білорусь — вірний союзник Росії. Хоча Лукашенко всіма силами намагається уникнути прямої участі у війні проти України. Він уже й так пішов на всілякі поступки — Білорусь стала майданчиком для війни проти України, для ударів по Україні, але воювати безпосередньо Лукашенко не хоче”, — сказав Володимир Фесенко.

За його словами, Путін намагається продемонструвати інтеграцію, “міцність” союзної держави. Водночас Лукашенко хоче прикритися.

“На словах і частотою зустрічей він хоче прикрити відсутність прогресу. Лукашенко якраз не хоче йти під Путіна, він хоче залишитися диктатором своєї країни, він хоче бути головною особою у своїй країні, а не гауляйтером Путіна. І то, ще не факт, що його залишать. Якщо Білорусь зіллється з Росією в межах так званої Союзної держави, то через якийсь час Лукашенка можуть і прибрати, як поприбирали різних гауляйтерів у так званих “ДНР” і “ЛНР”, так і Лукашенка можуть прибрати. Тому хоче Лукашенко залишитися головним, і він у цих зустрічах вирішує своє завдання. Частотою зустрічей і гучними заявами він прикриває відсутність прогресу. Така дружба — на словах багато, а на практиці прогрес не дуже великий”, — вважає політолог.

Крім того, диктатори частотою цих зустрічей намагаються створити “гарний фасад”.

“А насправді Лукашенко впирається. І, до речі, одна з цілей його візиту до Пекіна полягала в тому, щоб заручитися протекторатом китайського керівництва, щоб Москва не проковтнула Білорусь разом із Лукашенком. Щоб Лукашенко все-таки залишився хоча б відносно самостійним лідером, слугою двох панів. Другий господар, можливо, важливіший для Лукашенка, — це Китай, китайський лідер. Це ще вигідно, тому що Китай далеко, а Москва близько, і це дуже небезпечно. А Китай далеко і грошей може дати. Тому він грає в такий баланс, намагається маневрувати між Москвою і Пекіном, зберігаючи свою владу над білоруським народом”, — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що український президент вважає, що заява російського президента-злочинця Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі означає, що візит лідера КНР Сі Цзіньпіна виявився "для Росії недобрим".

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