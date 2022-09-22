Частина була в сумнозвісній Оленівці: Монастирський розповів, як вдалось обміняти командирів із "Азовсталі"

Командири з "Азовсталі", яких 21 вересня, вдалось обміняти, не знали, куди їх везуть.

Процедура обміну була дуже довгою та засекреченою, оскільки постійно відбувались уточнення щодо цього.

Про це 22 вересня на прес-конференції сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Хлопці були дуже виснажені. Ми брали участь під час обміну в Анкарі. Вона затягнулась до 12:00. Сама процедура була дуже довгою. Постійно відбувались уточнення. Хлопці не знали, куди їдуть. Вони не розуміли, де вони перебувають. Я зараз говорю про командирів з "Азову", Нацгвардії та морської піхоти - Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Дениса Шлегу та інших", - сказав Монастирський.

Міністр додав, що українські військовополонені перебували в різних в'язницях - на території РФ та в сумнозвісній Оленівці.

"Вони були в одиночних камерах на території РФ. Частина були в Оленівці. Хлопці не знали, куди вони їдуть, на етап чи певні судилища, якими їм погрожували. Коли ми їх зустріли, вони запитали, кого ще обміняли", - сказав Монстирський.

Монастирський також відзначив старання іноземців, які допомогли Україні провести обміні.

Нагадаємо, командири захисту "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко перебуватимуть у Туреччині.

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