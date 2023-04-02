"Частина чоловіків опиниться у "сірій" зоні": адвокат про повістки у месенджерах

В Україні планують покращити процедуру мобілізації. Зокрема, представник президента у Раді Федір Веніславський заявив, що розробляє документ про повістки через месенджери.

З яких причин ще у владі замислилися над електронними повістками пояснив у коментарі "Апострофу" адвокат Дмитро Бузанов.

Він розповідає, що процес мобілізації створив величезне навантаження на ТЦК, адже повістки наразі вручають особисто.

"А що це означає? Це означає, що потрібно прийти за місцем роботи військовозобов’язаного, або за місцем проживання, треба його там ще застати. Співробітники військкоматів роздають повістки ж в робочий час також, а в робочий час громадяни не вдома, а на роботі. Тому я навіть здивований, що не зробили цього раніше", - каже Бузанов.

Попри це, у багатьох експертів виникає сумнів, чи вдасться "прив'язати" людину до номера її телефону, щоб вручити повістку. На думку адвоката, це можливо.

"Але для того, щоб отримувати такі повістки в месенджерах, або ж в "Дії" я давав свою згоду. В такому випадку дійсно є зв'язок між номером і людиною. Так, треба прописати відповідні зміни в законодавство", - пояснює він.

Також за його словами, якась частина громадян в будь-якому випадку опиниться в зоні недосяжності.

"Вимкнуть всі застосунки або ж перейдуть на кнопкові телефони, перейдуть на готівку. Якась частина, звісно, залишиться в "сірій" зоні", - підсумував адвокат.

У ЗМІ розганяють повідомлення про те, що нові категорії чоловіків можуть мобілізувати в Україні найближчим часом. Адвокат Тарас Никифорчук прокоментував це.

Читайте також: