Частина евакуаційних автобусів виїхала з Маріуполя — голова ОВА

На жаль, гуманітарний коридор із заблокованого російськими окупантами міста не спрацював так, як планувалося.

Незначну частину мешканців Маріуполя в середу, 20 квітня, вдалося вивезти із заблокованого російськими військами міста евакуаційними коридорами, визначеними окупантами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він нагадав, що сьогодні російською стороною було оголошено так званий евакуаційний коридор.

“У цьому евакуаційному коридорі була заявлена певна кількість автобусів, точки завантаження в ці автобуси і далі рух за визначеним маршрутом в бік міста Запоріжжя. Там вони передавали б на територію, яку контролює українська влада. Із заявленої кількості автобусів було набагато менше”, - зазначив Павло Кириленко.

За його словами, значна частина людей, які прийшли на точки збору, не потрапила до евакуаційних автобусів.

“Частина з цих автобусів йде за визначеним РФ маршрутом руху", - додав голова Донецької ОВА, пообіцявши, що повідомить про прибуття мешканців Маріуполя на підконтрольну українському уряду територію, як тільки вони вийдуть на зв’язок.

За словами віце-прем'єрки – міністерки реінтеграції Ірини Верещук, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося.

“Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких”, - повідомила вона у своєму Telegram-каналі.

Раніше Telegram-канал Маріупольської міської ради опублікував відео, на якому в місті Оріхові Запорізької області колона автобусів та машин швидкої допомоги була готова для продовження евакуації маріупольців.

“Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку”, - написала Ірина Верещук.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

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