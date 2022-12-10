Частина інформаційної операції: в ISW з'ясували, навіщо Путін постійно закликає Україну до переговорів

Російський президент-диктатор Володимир Путін використовує заклики до переговорного процесу, аби ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремлівський "фюрер" прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу. Так він намагається дати своїм військам час для відновлення сил, позбавивши Україну ініціативи.

"Однак угода про припинення вогню, яка досягнеться досить швидко, щоб дозволити військам РФ відпочити і переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна", - наголошують в ISW.

Наголошується, що для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час. Втім, агресорка Росія та Україна "перебувають дуже далеко один від одного для будь-якої такої угоди".

"Мабуть, Путін розпалює дискусії про припинення вогню передусім як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ не бажаючим розмовляти", - додають аналітики.

Нагадаємо, Путін кинув звинувачення Заходу. Мовляв, через дії деяких західних еліт "конфліктний потенціал у світі зростає". Натомість Росія та війна проти України тут ні до чого. Глава Кремля звинуватив західні країни у тому, що вони нібито свідомо йдуть на "множення хаосу та загострення міжнародної ситуації".

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