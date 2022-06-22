Частина кампанії Росії: військовий експерт розповів про песимістичні сценарії на сході України від західних ЗМІ

Олег Жданов спростував інформацію CNN щодо трьох сценаріїв на фронті.

У західних виданнях зараз обговорюються кілька сценаріїв подальшого розвитку подій на фронті у східній частині України.

Відомий український військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону телеканалу "Freeдом" прокоментував інформацію.

"Йдеться про статтю, яка була опублікована в CNN. Там три сценарії. Усі три - песимістичні. Ось на такі речі я б не радив взагалі звертати увагу. Тому що, судячи з того, які сценарії там викладені, там немає оптимістичного сценарію для України. І судячи з того, що всі три сценарії прямо суперечать політиці Білого дому, то я однозначно можу зробити висновок, що це замовна стаття і замовив її хто з тих, хто лобіює російські інтереси в США. Тому там і власне вибір лише з найгірших сценаріїв. Це - лобізм чистої води", - сказав Жданов.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія може готуватися до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі.