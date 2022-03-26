Частина Києва через обстріли окупантів залишилася без світла: можливі проблеми і з водою

Частина Києва через обстріли окупантів залишилася без світла: можливі проблеми і з водою

Наразі робота фахівців із відновлення електропостачання - неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

У Києві в Святошинському районі через обстріли окупантів у передмісті відсутнє електропостачання, а на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що у Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.

У КМДА запевняють, що аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці.

ПрАТ "АК "Київводоканал" вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання.

Нагадаємо, російські окупанти вторглися в місто Славутич: викрадено мера.

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