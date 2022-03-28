Частина Києва через обстріли знову залишилася без світла: які райони знеструмлені

Частина Києва через обстріли знову залишилася без світла: які райони знеструмлені

Загалом без світла наразі 82 тис. абонентів на правому березі.

У Києві частина будинків через обстріли окупантів залишилася знову без світла. Також на правобережній частині столиці 28 березня протягом дня можливий понижений тиск води.

Про це інформує КМДА.

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Зазначається, що через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом це 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.

Енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури. Але відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Для ліквідації аварії будуть залучені щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло", - кажуть в КМДА.

На правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключене.

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