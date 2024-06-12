Частина наданих F-16 базуватиметься не в Україні – чому та де їх розмістять

Чотири країни-союзниці підтвердили передавання Україні винищувачів F-16. Як розповів начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, майже всі країни, в яких на озброєнні є F-16, поступово переозброюються на F-35. Тому з часом Україна матиме більше винищувачів.

У Повітряних силах також заявили, що частина з переданих Україні F-16 буде базуватись за кордоном. Вони залишаться в центрах, де будуть використовуватись для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.

Як зазначив для "РБК- Україна" експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський, базування F-16 за кордоном зовсім не означає, що вони перебуватимуть, наприклад, у Польщі або Румунії і за потреби оперативно будуть вилітати та виконувати бойові завдання поряд з лінією фронту.

"Такі припущення та ідеї впираються в один важливий момент: це буде надто далеко до лінії фронту. Наприклад, аеропорт Ряшів (він же Жешув) – основний хаб – розташований приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту. Тобто винищувач спалить все паливо, поки туди долетить. А аеродроми, звідки могли б реально злітати винищувачі F-16, на території Польщі чи Румунії розташовані ще далі", – каже Киричевський.

Експерт додав, що бойовий радіус дії F-16 становить близько 500-600 кілометрів. Тому здійснювати бойові польоти з території країн-сусідів – це технічно неможливо.

"Ще одна причина, чому частину F-16 хочуть зберігати за кордоном, може полягати в дефіциті в України засобів ППО. Аеродром, на якому будуть базуватись ці винищувачі, в теорії варто буде закрити потужними ЗРК на кшталт Patriot. А щоб розосередити їх по різних аеродромах, таких комплексів, відповідно, потрібно буде більше", – зазначив Іван Киричевський.

Саме тому командування ЗСУ розглядає варіант, щоб частина бортів залишалась тут і виконувала бойові завдання, а частина – зберігалась за кордоном.

Нагадаємо, у Росії оголосили "законною ціллю" F-16 для України за її межами.

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