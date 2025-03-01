Частина позицій зруйнована: в ОСУВ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку

Ворог штурмував українські укріплення на Краматорському та Торецькому напрямках за підтримки артилерії та дронів.

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"На Краматорському та Торецькому напрямках російська армія за підтримки артилерії та БПЛА штурмувала наші укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки", — йдеться в повідомленні.

У Торецьку частина українських укріплень була зруйнована. Наразі вживаються заходи для стабілізації ситуації.

"У Торецьку деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", — заявили в ОСУВ.

Нагадаємо, експерт повідомив останні новини про бої за місто Покровськ.

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