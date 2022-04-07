Частина російських гелікоптерів перебазувалася з Білорусі на аеродром у Брянській області РФ (фото)

Частина російських гелікоптерів перебазувалася з Білорусі на аеродром у Брянській області РФ (фото)

Йдеться про військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.

Частина російських гелікоптерів перебазувалася з Білорусі на аеродром Сеща у Брянській області Росії, свідчить розслідування "Схем".

Наразі у Сещі базуються військові гелікоптери, винищувачі, літаки АН-124 та ІЛ-76.

Це можна побачити на супутниковому знімку за 6 квітня, який оприлюднили "Схеми".

Схеми

На аеродромі можна помітити, зокрема, 19 винищувачів, щонайменше 20 військових гелікоптерів. А також військово-транспортні літаки АН-124 та ІЛ-76, які там постійно базуються.

"Схеми": Аеродром Сеща у Брянській області Росії, 6 квітня 2022

Раніше телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що, починаючи від 3 квітня, частина гелікоптерів РФ Мі-8, Мі-26 та Ка-52 вилетіли з аеропорту Мачулищі біля міста Мінськ у Білорусі у бік Сещі.

"Схеми": АЕРОДРОМ СЕЩА У БРЯНСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОСІЇ, 6 КВІТНЯ 2022

На супутниковому знімку частини аеропорту Мачулищі за 28 березні справді можна було помітити ці гвинтокрили.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не впевнений, що Білорусь відкрито не вступить у російську війну проти України. Глава держави наголосив в інтерв'ю українським ЗМІ: "Ракети летіли від нього (Лукашенка - Ред.). Він прекрасно це розуміє".

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