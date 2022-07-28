"Частина ще не ідентифіковані": у поліції повідомили, скільки тіл виявили на деокупованих територіях

В Україні на деокупованих територіях, звідки ЗСУ вдалося "вибити" росіян, загалом виявлено близько 1600 тіл мирних громадян.

Національна поліція закликала рідних зниклих безвісти осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти до поліції і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити", - сказав він.

Клименко зауважив, що криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ворожих ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинуло і травмувалося багато людей.

За його словами, завдяки техніці, яку отримали від іноземних партнерів, спеціалісти на місці проводять такі тести і встановлюють особи загиблих.

Крім того, наразі Нацполіція очікує від США ще 26 таких ДНК-лабораторій.

Нагадаємо, після 20 годин пошуку з-під завалів розбомбленого будинку в Часовому Ярі дістали живого чоловіка.

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