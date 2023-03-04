Частина стратегії: навіщо Кремль відправляє непідготовлених "мобіків" на штурм позицій ЗСУ

Кремль не випадково відправляє на штурм позицій ЗСУ непідготовлених мобілізованих. Такі дії країни-агресорки Росії - частина стратегії Москви.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив заступник головного редактора російського видання "Верстка" Олексій Левченко.

За його словами, в російському Міноборони дефіцит людського ресурсу. А тому провали на фронті потрібно переривати живою силою - навіть ненавченою і без спорядження. Левченко наголошує, що така ситуація не змінюється від початку мобілізації.

"Коли ще були перші мобілізовані, у перші ж дні були скандали, що людей довезли до лінії фронту та відразу кинули на передову. Взагалі нічого не змінюється. Міністерству оборони не вистачає людей, їм треба затикати дірки. Вони затикатимуть мобілізованими, поки ці мобілізовані не закінчаться. Коли вони закінчаться, вони нових призвуть”, - заявив він.

Також Левченко наголошує, що Росія досі на фронт відправляли лише мешканців невеликих російських сіл. Натомість жителів Москви не чіпають.

"Загиблі переважно не з великих населених пунктів типу Москви та Петербурга, де брали менше мобілізованих. Дуже багато жертв серед мешканців невеликих селищ. Це все розмазується по території Росії", - каже Олексій Левченко.

Нагадаємо, російських “мобіків” на Донбасі, які скаржились Путіну, кинули на штурм. Так, мобілізованих з Іркутської області РФ, які входили до батальйонів у складі полку 1439, відправили на штурм Авдіївського укріпрайону біля Донецька. Майже всі вони загинули.

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