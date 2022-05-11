Частина сучасного важкого озброєння вже прибула до України - ОП

Частина сучасного важкого озброєння вже прибула до України, решта - вже в дорозі.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що цьому сприяють часті візити міжнародних партнерів до України.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Усі міжнародні візити надзвичайно важливі з точки зору оборонної підтримки. Після них ви бачите публічні сигнали високопосадовців (а це дуже важливо) щодо надання тих чи інших важких, найновітніших озброєнь. Справді, вони вже прийшли. Щось іще в дорозі", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що озброєння, яке надходить Україні, є дуже якісним. Сибіга переконаний, що саме це свідчить не лише про довіру, а й про те, що світ не боїться російського шантажу та погроз.

За словами заступника керівника ОП, таким чином світ демонструє свою солідарність з Україною.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Яке озброєння США готують до відправлення України за ленд-лізом

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