Частина України опинилася без газу та світла через обстріли: список регіонів

Фахівці відновлюють подавання газу та електроенергії.
Внаслідок масованої атаки 2 січня частина жителів Київщини та Харкова залишилися без газопостачання. Водночас через бойові дії в кількох областях України зникло електропостачання.
Про це Міністерство енергетики України повідомило 3 січня.
Після масованого обстрілу без газопостачання залишалися понад 250 споживачів на Київщині та частина абонентів у центрі Харкова.
Газопостачання на Київщині
Після масованої російської атаки 2 січня для безпечної ліквідації наслідків газовики відключили від газопостачання понад 250 споживачів у трьох багатоквартирних будинках міста Вишневе на Київщині. Станом 9:00 середи, 3 січня, газопостачання відновили вже 180 абонентам.
Відключення світла та газу в Харкові та області
Внаслідок влучання ворожої цілі у Харкові було пошкоджено обладнання оператора газорозподільних мереж. На чотирьох вулицях міста було відключено газопостачання. Однак вже станом на 9:00 подавання газу відновлено 120 клієнтам.
Протягом 2 січня енергетики також відновили електропостачання понад 4000 споживачів у населеному пункті Циркунівської громади, який був без світла від початку бойових дій.
Загалом на Харківщині без світла – близько 16 тис. точок обліку, з них після ракетного удару по Харкову – один дев’ятиповерховий будинок (понад 100 споживачів).
Електропостачання на Донеччині
Через бойові дії на Донеччині знеструмлювалися 25 населених пунктів. За добу заживлено понад 10 тис. споживачів.
Ситуація з електроенергією на Запоріжжі
Внаслідок бойових дій у Запорізькій області без електропостачання опинилися сім повітряних ліній 150 кВ. Без світла залишаються 63 населених пункти.
Відключення світла на Миколаївщині
У результаті ворожих обстрілів у Миколаївській області було знеструмлено два населених пункти. Всіх споживачів уже заживлено.
Електропостачання на Сумщині
В Сумській області через бойові дії залишається без напруги 57 населених пунктів.
Знеструмлення на Чернігівщині
Через технічні причини в Чернігівській області знеструмлено дев’ять населених пунктів. Внаслідок бойових дій залишаються без світла 14 прикордонних населених пунктів.
Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 2 січня у Києві та області були пошкодження в мережах "Укренерго". Без електроенергії опинилися понад 250 тис. споживачів.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Понад 250 тисяч людей були без світла! Наслідки атаки росіян на Київщину
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