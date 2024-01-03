Частина України опинилася без газу та світла через обстріли: список регіонів

Внаслідок масованої атаки 2 січня частина жителів Київщини та Харкова залишилися без газопостачання. Водночас через бойові дії в кількох областях України зникло електропостачання.

Про це Міністерство енергетики України повідомило 3 січня.

Після масованого обстрілу без газопостачання залишалися понад 250 споживачів на Київщині та частина абонентів у центрі Харкова.

Газопостачання на Київщині

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Після масованої російської атаки 2 січня для безпечної ліквідації наслідків газовики відключили від газопостачання понад 250 споживачів у трьох багатоквартирних будинках міста Вишневе на Київщині. Станом 9:00 середи, 3 січня, газопостачання відновили вже 180 абонентам.

Відключення світла та газу в Харкові та області

Внаслідок влучання ворожої цілі у Харкові було пошкоджено обладнання оператора газорозподільних мереж. На чотирьох вулицях міста було відключено газопостачання. Однак вже станом на 9:00 подавання газу відновлено 120 клієнтам.

Протягом 2 січня енергетики також відновили електропостачання понад 4000 споживачів у населеному пункті Циркунівської громади, який був без світла від початку бойових дій.

Загалом на Харківщині без світла – близько 16 тис. точок обліку, з них після ракетного удару по Харкову – один дев’ятиповерховий будинок (понад 100 споживачів).

Електропостачання на Донеччині

Через бойові дії на Донеччині знеструмлювалися 25 населених пунктів. За добу заживлено понад 10 тис. споживачів.

Ситуація з електроенергією на Запоріжжі

Внаслідок бойових дій у Запорізькій області без електропостачання опинилися сім повітряних ліній 150 кВ. Без світла залишаються 63 населених пункти.

Відключення світла на Миколаївщині

У результаті ворожих обстрілів у Миколаївській області було знеструмлено два населених пункти. Всіх споживачів уже заживлено.

Електропостачання на Сумщині

В Сумській області через бойові дії залишається без напруги 57 населених пунктів.

Знеструмлення на Чернігівщині

Через технічні причини в Чернігівській області знеструмлено дев’ять населених пунктів. Внаслідок бойових дій залишаються без світла 14 прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки 2 січня у Києві та області були пошкодження в мережах "Укренерго". Без електроенергії опинилися понад 250 тис. споживачів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Понад 250 тисяч людей були без світла! Наслідки атаки росіян на Київщину

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