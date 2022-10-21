Частина України "почервоніла": у Мережі повідомляють про запуск ракет та дронів-камікадзе (мапа)

Пройдіть терміново до укриття.
Частина України "почервоніла". Станом на 20:25 21 жовтня у східних та південних областях лунає повітряна тривога.
Про це свідчить мапа тривог.
Голова Криворізької ВА Олександр Вілкул попередив про запуск іранських дронів та ворожих ракет з Каспійського моря. Як повідомляють у телеграм-каналах, які відстежують активність ворожої авіації, ракети могли випустити бомбардувальники Ту-95МС. Попередній напрямок — східний.
Не нехтуйте власною безпекою - прямуйте до укриття!
Нагадаємо, після обіду 21 жовтня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Ракетна небезпека була майже на всій території України, крім Криму. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність на території Білорусі, інформували про злет чотирьох винищувачів. На щастя, пусків ракет чи дронів не було.
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