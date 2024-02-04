"Частину врожаю втрачено": росіяни за тиждень чотири рази атакували продовольчі об'єкти Полтавщини

Російські окупанти тероризували Полтавщину, щонайменше чотири рази атакуючи продовольчі об’єкти області.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

Він зауважив, що йдеться про Кременчуцький та Миргородський райони.

"Російські війська також атакували зерносховище. Воно було заповнене і частина урожаю зараз втрачена. Ніхто не постраждав, лише не суттєво пошкоджена цивільна інфраструктура. Полтавщина географічно розташована так, що коли цілять не по нас, то над нами літає. Тому ми завжди готові: ЗСУ контролюють цей процес, а місцева влада роз’яснює населенню, що треба завжди бути готовими до ворожого удару. Окрім балістики це також і дрони", — зазначив Біленький.

Нагадаємо, на Полтавщині армія РФ пошкодила заповнене зерносховище. Російські війська вдарили по регіону пізно ввечері п'ятниці, 2 лютого.

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