Частина з них загинула, частина вже у полоні: перші мобілізовані з РФ уже воюють на території України

На третю добу після початку мобілізації близько 10 тисяч і до 20 тисяч росіян уже були на українському кордоні.
Про це 27 вересня під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник ОП Олексій Арестович.
«Вони вже поповнили підрозділи, що обороняються під Сватово, Лиманом та Куп'янськом. Частина їх загинула, частина вже у полоні. Все дуже швидко. Доля їхня сумна, тому що їм не дають готуватися взагалі», — сказав він.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що під путінську мобілізацію потрапляє ще й інтелігенція із центральних регіонів Росії.
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