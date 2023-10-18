Частина зброї ХАМАСу надійшла з Росії: депутат Кнессета пояснив, як РФ утворила альянс з Іраном

Депутат Кнесета Еєєв Елькін висунув звинувачення в адресу Росії у сприянні бойовикам ХАМАСу з сектору Газа.

У своєму виступі на радіостанції 103FM Елькін стверджує, що частина зброї, що опинилася в руках терористів, походить із Росії, пишуть "Новини Ізраїля".

“Я не впевнений, що вони точно знають, як воно потрапило туди, навмисно чи ненавмисно, чи через усіляких посередників, але ми знаємо, що ці терористи ХАМАС були навчені в Сирії та Лівані “Хезболлою” та іранцями, і, очевидно, між російськими та іранцями існує дуже тісна співпраця у Сирії”, - повідомив Елькін.

Депутат також зазначив, що Росія змінила стратегію гри та утворила стратегічний альянс з Іраном. За його словами, Іран тепер допомагає Росії в війні в Україні, а Москва своєю чергою підтримує Тегеран та його союзників на інших фронтах.

"У відносинах з Росією відбуваються дуже складні речі, у тому числі деякі заяви російського президента, який порівнює те, що відбувається в Газі з Другою світовою війною", - сказав Елькін.

Депутат також наголосив, що це є нагадуванням для тих, хто намагався лавірувати між Москвою та Вашингтоном, про те, хто є справжнім союзником Ізраїлю. Він закликав засудити дії Росії, однак наголосив, що наразі Ізраїль не зацікавлений у війні на півночі, і його дії не залежать від рішень Росії.

Нагадаємо, що в Ізраїлі різко зросла кількість загиблих українців.

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