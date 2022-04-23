Частину дітей з Маріуполя окупанти вивезли до Владивостока

Росіяни 21 квітня доправили до Владивостока 308 жителів Маріуполя, 90 з яких – діти. Далі маріупольців планують розмістити у населених пунктах Приморського краю.
Наразі маріупольців розмістили по школах та гуртожитках.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в мережі 23 квітня.
"Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України – депресивні регіони Росії", – зазначив радник міського голови.
Андрющенко послався на заяву росіян, які повідомляють про "труднощі з російською мовою" у дітей з Маріуполя, тому в цих дітей будуть так звані "додаткові заняття".
Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти вивезли 27 українських дітей-сиріт до підмосковної Апрелівки. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.
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