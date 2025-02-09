Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Слід перебувати в укриттях.
У низці областей України вдень 9 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це пишуть моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння Київська(без Києва), Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області", - йдеться у ПС ЗСУ.
Станом на 15:57 "почервоніли":
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Черкаська
- Полтавська
Нагадаємо, цього ж дня у низці західних областей України оголошувалася повітряна тривога.
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