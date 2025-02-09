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Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

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Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Повітряна тривога

Слід перебувати в укриттях.

У низці областей України вдень 9 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це пишуть моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння Київська(без Києва), Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області", - йдеться у ПС ЗСУ.

Станом на 15:57 "почервоніли":

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська
  • Черкаська
  • Полтавська

Нагадаємо, цього ж дня у низці західних областей України оголошувалася повітряна тривога.

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