Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Слід перебувати в укриттях.

У низці областей України вдень 9 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це пишуть моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння Київська(без Києва), Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська області", - йдеться у ПС ЗСУ.

Станом на 15:57 "почервоніли":

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Черкаська

Полтавська

Нагадаємо, цього ж дня у низці західних областей України оголошувалася повітряна тривога.

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