Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Частину України вдень 11 лютого охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:09 "почервоніли" такі області:

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Полтавська

Черкаська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників.

Читайте також: