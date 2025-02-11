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Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Повітряна тривога 11 лютого

Слід залишатися в укриттях.

Частину України вдень 11 лютого охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:09 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Полтавська
  • Черкаська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. 

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