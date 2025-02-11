Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Слід залишатися в укриттях.
Частину України вдень 11 лютого охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.
Станом на 11:09 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Полтавська
- Черкаська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого 2025 року росіяни атакували українські міста та села за допомогою ударних безпілотників.
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