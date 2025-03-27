Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Мешканців закликають перебувати в укриттях.

Частину України вдень 27 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балстики.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:20 "почервоніли" такі області:

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Черкаська

Полтавська

Нагадаємо, Київ та низка областей України вчергове опинилися під загрозою 26 березня ввечері. Повітряна тривога лунає у столиці, Сумах, Запоріжжі.

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