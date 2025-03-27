Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза балістики

Мешканців закликають перебувати в укриттях.
Частину України вдень 27 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балстики.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Станом на 09:20 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
- Черкаська
- Полтавська
Нагадаємо, Київ та низка областей України вчергове опинилися під загрозою 26 березня ввечері. Повітряна тривога лунає у столиці, Сумах, Запоріжжі.
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