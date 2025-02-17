Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Слід залишатися в укриттях.
Частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - йдеться у повідомленні.
Станом на 12:25 "почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
- Одеська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
Нагадаємо, Україну в ніч проти 17 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
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