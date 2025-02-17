Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - йдеться у повідомленні.

Станом на 12:25 "почервоніли" такі області:

Черкаська

Полтавська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Нагадаємо, Україну в ніч проти 17 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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