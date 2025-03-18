Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Повітряна тривога 18 березня

Слід перебувати в укриттях.

Частину України вдень 18 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили у відомстві.

Станом на 13:45 "почервоніли" такі області: 

  • Черкаська
  • Полтавська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Кіровоградська

Також згодом повідомили, що зафіксовано рух балістики з північно-східного напрямку та південного напрямків.

Нагадаємо, Київ і низку областей у вівторок, 18 березня, охопила повітряна тривога.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація