Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Частину України вдень 18 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили у відомстві.

Станом на 13:45 "почервоніли" такі області:

Черкаська

Полтавська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Кіровоградська

Також згодом повідомили, що зафіксовано рух балістики з північно-східного напрямку та південного напрямків.

Нагадаємо, Київ і низку областей у вівторок, 18 березня, охопила повітряна тривога.

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