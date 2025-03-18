Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.
Частину України вдень 18 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили у відомстві.
Станом на 13:45 "почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Полтавська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
- Кіровоградська
Також згодом повідомили, що зафіксовано рух балістики з північно-східного напрямку та південного напрямків.
Нагадаємо, Київ і низку областей у вівторок, 18 березня, охопила повітряна тривога.
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