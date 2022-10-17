Частину ЗАЕС контролюють "кадирівці", у турбінних залах стоїть їхня техніка – ЦНС

Так звані "тіктокери" Кадирова – учасники підконтрольного йому бандформування "Ахмат" контролюють частину Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти постійно посилюють охорону на території ЗАЕС. На станції зросла кількість постів. Відомо, що віднедавна частину Запорізької станції контролює бандформування глави Чечні Кадирова – СОБР "Ахмат", яке розмістило свою техніку та озброєння безпосередньо в турбінних залах №1 та №2.

Окупанти силою примушують працівників ЗАЕС до співпраці

Росія силою примушують працівників Запорізької АЕС підписати так звані "трудові договори" з новоствореною росіянами "управляючою компанією". У разі відмови працівникам погрожують забороною перебування на території станції. Персоналу заборонили покидати межі окупованого регіону.

Росія намагається підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми

За інформацією видання, Росія намагається якнайшвидше підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

"Окупанти поспішно проводять заходи з переведення системи зберігання відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС на російські стандарти, а також пристосовують усіх ядерних реакторів ЗАЕС до використання російських паливних збірок", – йдеться в повідомленні.

Наразі чотири з шести ядерних реакторів ЗАЕС працюють з використанням паливних збірок американської компанії "Westinghouse Electric Company", що проводилось для унезалежнення України від російської сировини.

Нагадаємо:

4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.

25 серпня уперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

На початку жовтня російський диктатор Володимир Путін наказав "прийняти у федеральну власність" Запорізьку АЕС.

Пізніше стало відомо, що на ЗАЕС окупанти відключили всі шість блоків і тероризують персонал та їхні родини.

13 жовтня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, обговоривши ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.