Часткова мобілізація пройде зокрема на тимчасово захоплених територіях України - Генштаб

Часткова мобілізація, яку фюрер Путін оголосив в РФ, пройде, зокрема, на тимчасово захоплених територіях України.

Мобілізація в РФ потрібна для поповнення втрат особового складу. Для цього на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво російської федерації оголосило часткову мобілізацію.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як зазначається, влада в Росії буде набирати людей для поповнення втрат на фронті на тимчасово захоплених територіях України.

“Разом з тим, продовжується проведення заходів так званої “внутрішньої самомобілізації”. У військах казачого товариства “всєвєлікого войска донского” здійснюється підбір кандидатів для служби в росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія може посилити ракетні удари по Україні.

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