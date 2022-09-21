Часткова мобілізація в РФ: президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні

Президент Чехії наголосив, що допомога має стосуватись не лише військової сфери.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що необхідно збільшити допомогу Україні, у відповідь на заяву Володимира Путіна про початок часткової мобілізації в Росії.

Про це у Twitter повідомив речник президента Іржі Овчачек.

"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України", - йдеться у повідомленні.

Земан заявив, що адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні. Він також зазначив, що допомога має стосуватись не лише військової сфери.

Нагадаємо, Путін оголосив часткову мобілізацію, експерти пояснили її наслідки для України та РФ.

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