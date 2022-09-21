Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Часткова мобілізація в РФ: президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні

Дата публікації
Перегляди
971
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Часткова мобілізація в РФ: президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні

Фото: Associated Press

Президент Чехії наголосив, що допомога має стосуватись не лише військової сфери.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що необхідно збільшити допомогу Україні, у відповідь на заяву Володимира Путіна про початок часткової мобілізації в Росії. 

Про це у Twitter повідомив речник президента Іржі Овчачек.

"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України", - йдеться у повідомленні.

Земан заявив, що адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні. Він також зазначив, що допомога має стосуватись не лише військової сфери.

Нагадаємо, Путін оголосив часткову мобілізацію, експерти пояснили її наслідки для України та РФ.

Читайте також:

Путін панікує: чому росіяни поспішають провести референдуми на окупованих територіях

Путін панікує: чому росіяни поспішають провести референдуми на окупованих територіях

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація