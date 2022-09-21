Часткова мобілізація в РФ: "Росіяни не готові воювати за хворі фантазії Путіна" - експерт

Після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації у Росії, кількість незадоволених таким рішенням громадян зросте, а в армії можуть відбутися бунти.

Про це ексклюзивно ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Коли почнеться часткова мобілізація, але так, чи інакше, це примусова мобілізація, часткова, але примусова, саме тоді почнеться зростання відсотка незадоволених тим, що відбувається, навіть ті, хто підтримував Путіна, вони будуть незадоволені. Тому що тепер вони будуть вимушені гинути за його криваві авантюри. Тому що вони можуть повернутися додому калікою, без руки, чи без ноги, саме через те, що у нього є хворі фантазії. На це не багато хто готовий йти, як ми бачимо, згідно з показниками добровільної мобілізації. Якщо ми кажемо про нинішню обов’язкову, то невиключені бунти на рівні підрозділу, взводу, або бунти на рівні військової частини", - зазначив експерт.

За словами Коваленка, видаючи указ про часткову мобілізацію, Путін не вирішив жодну зі своїх проблем. Але створив десятки нових.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.

Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації.

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