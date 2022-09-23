Часткова мобілізація в Росії суттєвого результату у війні проти України не дасть - військовий аналітик

У стратегічному підсумку мобілізація в РФ результату не дасть. Оскільки в них немає фундаментальних речей.
Часткова мобілізація в Росії суттєвого результату у війні проти України не дасть. Немає підстав для того, щоб російська армія стала технологічною.
Так вважає військовий аналітик Петро Черник, про це він розповів в інтерв’ю виданню “Уніан”.
“Чи допоможе ця мобілізація росіянам у війні? У стратегічному підсумку — ні, адже в них немає фундаментальних речей. Зокрема, підстав для того, щоб армія була технологічною. Фактично, все найкраще, що в них було, вже знищено в Україні. Тому у бій вони кидатимуть мотлох. Але це все одно означатиме багато роботи для наших військовослужбовців. Адже воює не танк, не гармата, а людина. Тому до того, що попереду нас чекає важка війна, потрібно поставитись дуже серйозно. Легковажити не варто”, - наголосив Петро Черник.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерчів" та систем С-300.
Читайте також:
- "Ізраїль не дав нам нічого, нуль": Зеленський засудив цю державу та "неоднозначну" позицію Китаю
- Скільки українських воїнів щодня гине на війні з Росією - Зеленський оприлюднив цифру
- Били, катували мешканців Бучі та погрожували вбивством: судитимуть 10 російських військових