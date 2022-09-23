Часткова мобілізація в Росії суттєвого результату у війні проти України не дасть - військовий аналітик

У стратегічному підсумку мобілізація в РФ результату не дасть. Оскільки в них немає фундаментальних речей.

Часткова мобілізація в Росії суттєвого результату у війні проти України не дасть. Немає підстав для того, щоб російська армія стала технологічною.

Так вважає військовий аналітик Петро Черник, про це він розповів в інтерв’ю виданню “Уніан”.

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“Чи допоможе ця мобілізація росіянам у війні? У стратегічному підсумку — ні, адже в них немає фундаментальних речей. Зокрема, підстав для того, щоб армія була технологічною. Фактично, все найкраще, що в них було, вже знищено в Україні. Тому у бій вони кидатимуть мотлох. Але це все одно означатиме багато роботи для наших військовослужбовців. Адже воює не танк, не гармата, а людина. Тому до того, що попереду нас чекає важка війна, потрібно поставитись дуже серйозно. Легковажити не варто”, - наголосив Петро Черник.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Миколаїв зі "Смерчів" та систем С-300.

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