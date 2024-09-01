Часткова окупація Часового Яру: у ЗСУ розповіли, скільки відсотків міста належить росіянам

Станом на 1 вересня росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині Часового Яру Донецької області, це приблизно 10%.

Про це повідомив представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі Еспресо.

Також читайте Росія атакувала Україну ракетами та БПЛА: стала відома ціль удару

"Я помилково озвучив неправильну інформацію. Росіяни не окупували 40% Часового Яру. Вони не змогли окупувати більше територій міста, ніж це було кілька місяців тому. Сьогодні росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині міста. За даними DeepState, це понад 8% території міста. Точну цифру назвати важко. Втім, приблизно 10% міста росіяни окупували. Якоїсь тактичної переваги ця місцевість їм не дає", - розповів Полухін.

Він додав, що той мікрорайон, який перебуває під їхнім контролем, вони практично його і зруйнували.

"Вони намагаються збиратись в малі піхотні групи й потім проводити штурм наших позицій. Ми ж маємо перевагу в обороні через канал, котрий є достатньо широким і через нього дуже добре проглядаються рухи окупантів", - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Часового Яру російськими військами загинуло п'ять осіб.

У Повітряних силах показали збиття ворожого “Шахеда” з МіГ-29

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.