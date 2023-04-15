Часткова, загальна чи повна мобілізація у квітні: контрнаступ та призов, де будуть вручати повістки

Чи посилиться мобілізація у квітні 2023 року, де тепер вручатимуть повістки, як проходитимуть медкомісію призовники, інші питання, що найбільше турбують військових, у матеріалі ТСН.ua

Чи відбудеться посилення призову у квітні 2023 року

Плани мобілізації узгоджуються вищим військово-політичним керівництвом, вони залежать від необхідності доукомплектування Збройних сил України. Ця інформація закрита від широкого розголосу.

Чи вплине на мобілізацію контрнаступ ЗСУ

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова триває підготовка до контрнаступу з метою звільнення від російських загарбників українських територій. Контрнатсуп може розпочатися наприкінці квітня-травня, однак про посилення мобілізації на фоні контрнаступу наразі нічого невідомо.

Часткова, загальна чи повна мобілізація

Чинним профільним законодавством про оборону не передбачене таке поняття як "повна мобілізація", мобілізація може бути загального або частковою, "повної" мобілізації немає. Поки діє закріплений у статті 23 Закону про мобіілзацію перелік категорій осіб, які не підлягаються мобіілзації, всіх призвати не можуть.

Кого можуть мобілізувати у квітні

Як і раніше, військовозобов'язаними є всі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Мобілізації підлягають:

Призовники, які вже пройшли військову службу.

Резервісти та військовозобов'язані, які мають військовий досвід.

Зняті чи виключені з військового обліку особи, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочення.

Чоловіки віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно.

Обмежено придатні у воєнний час та непридатні в мирний час.

Особи з інвалідністю, які добровільно вступають до ЗСУ.

Збільшилась кількість місць для вручення повісток

7 квітня 2023 року Кабмін України України ухвалив рішення "Про розширення повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки" (ТЦК).

Відтепер отримати військово-облікові документи можна в будь-якому військкоматі, незалежно від місця реєстрації.

Також ТЦК можуть надсилати повістки військовозобов'язаним, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Вручати повістки тепер зможуть особам, які перетинають адміністративні кордони, переїздять з області в область. Відповідно військовозобов'язаного зможуть мобілізувати, незалежно від того, в якому ТЦК він стоїть на обліку.

Мобілізовані зможуть пройти ВЛК у звичайній лікарні

Військово-лікарські комісії розгорнуть у цивільних медзакладах. Рада підтримала відповідні законопроєкти про зміни у роботі ВЛК.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу: "Зроблено динамічне масштабування мережі ВЛК. Тобто враховуючи навантаження надзвичайно величезне, а є певні норми - скільки за день військовослужбовців можуть пройти ВЛК, тому було прийняте короткострокове рішення щодо розширення мережі ВЛК, тобто ВЛК були розгорнуті також на базі цивільних медзакладів, які також надають допомогу військовим".

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