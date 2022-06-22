"Частково відновлена справедливість": військовий експерт пояснив важливість удару по "вишках Бойка"

Військовий експерт розповів, навіщо Росії в Криму були потріні "вишки Бойка", і чого вона позбавлена після удару по них.

Росія тримала на "Вишках Бойка" радіолокаційні системи, які давали їй змогу контролювати акваторію Чорного моря, а також видобувала частину українського газу.

Про це сказав військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Офіційних підтверджень немає, що ми нанесли удар. Але в будь-якому випадку те, що ці вишки зазнали ушкоджень, як і майно військове, яке там знаходилось. Єдине, що можу сказати простіше, для чого Росія використовувала у воєнному плані ці вишки. Для розміщенні засобів радіоелектронної розвідки, а також для розміщення засобів радіоелектронної боротьби. Це зроблено для того, щоб подавлювати сигнали, зокрема для українських безпілотників чи потенційної авіації, інших засобів, які Україна могли використовувати, і не тільки Україна, а й інші кораблі, які могли заходити в Чорне море. А також задля спостереження безпосередньо за узбережжям Одещини", - сказав експерт.

Мусієнко додав, що тепер РФ частково осліплена в акваторії Чорного моря і не має змоги незаконно видобувати український газ.

"З цієї точки зору Росія була позбавлена і частково фактично осліплена в акваторії Чорного моря біля безпосереднього узбережжя Одеської області. Другий момент, це те, що Росія позбавлена права викрадати українське майно, бо газ, який там є на шельфі, Росія крала. І таким чином, зараз частково відновлена справедливість, а повне відновлення справедливості можливе, коли Україна отримає контроль над цими установками, або збудує нові. Тому з усіх точок зору це хороший крок", - зазначив він.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що значення операції щодо острову Зміїний та "вишок Бойка" потрібно розглядати комплексно.