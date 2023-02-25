"Частково втратив зір": Зеленський розповів, як війна підкосила його здоров'я

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що війна вплинула на його здоров'я. Зокрема, глава держави розповів, що у нього погіршився зір.

Про це український лідер розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова Рік.

Під час розмови з Комаровим у купе поїзда президент зізнався, що не може прочитати написане на етикетці чайного пакета.

«Нічого не бачу, хоч убий. Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що людей „бачу“. Багато ж працювали, коли не було повного освітлення. Тому що повного освітлення ми не використовували. Охорона казала: „Давайте трохи менше“. Ми багато працювали багато місяців. А потім зір трохи погіршився. Лінзи я не використовую, Я читаю в окулярах. Тепер так. Все нормально», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна страшною, але слабкою людиною.

Також глава держави переконаний, що режим кремлівського диктатора Володимира Путіна впаде. Втім, до росіян звертатися українцям не має сенсу, адже там нас не хочуть чути.

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