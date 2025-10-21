Частина Черкащини без світла: що відомо

Безпілотник / © ТСН

Черкащина опинилася під нічним ударом російських БпЛА, що цілили по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За наявною інформацією, було знешкоджено три російські БпЛА. На місці влучання рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Влада, зі зрозумілих причин, поки не надає подробиць щодо ураженого об’єкта.

Не минулося без наслідків і в Смілянській територіальній громаді. Там уламками збитого ворожого дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Внаслідок цього понад півтори сотні абонентів залишилися без електропостачання.

Найголовніше — за попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, нещодавній російський обстріл спричинив серйозні пошкодження залізничної інфраструктури на Сумському напрямку. За інформацією «Укрзалізниці», це призвело до значних збоїв у графіку руху.

Зокрема, потяги далекого сполучення №46 Ужгород — Харків та № 113 Харків — Львів були змушені відправитися зі станції Плиски (Чернігівська область) із затримкою у понад годину через екстрену заміну локомотивної тяги.