Частина працівників може втратити бронювання після 28 травня: Мінекономіки попереджає

Частина працівників може втратити бронювання. / © ТСН.ua

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Після 28 травня 2025 року деякі працівники на підприємствах, визнаних критично важливими, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться в офіційному листі Міністерства економіки №27-11/37509-07 від 19 травня.

Це пов’язано з плановою перевіркою, яку Мінекономіки проводить у травні, аби оновити перелік підприємств, що відповідають критеріям критично важливих для функціонування держави та Сил оборони. Саме такі компанії мають право на бронювання військовозобов’язаних працівників.

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Що загрожує підприємствам і працівникам?

У разі, якщо компанія не надасть необхідну інформацію до 28 травня, вона може втратити статус критично важливої, а отже — й можливість бронювати персонал. Це означає, що її працівники більше не матимуть гарантій відстрочки від мобілізації.

Відповідно до законодавства, бронювання скасовується, якщо:

завершився строк дії відтермінування;

підприємство припинило виконання оборонних завдань;

компанію позбавили статусу критично важливої.

Що потрібно надати до 28 травня

Міністерство економіки рекомендує всім підприємствам, які мають статус критично важливих, надіслати на електронну адресу meconomy@me.gov.ua наступні документи:

Витяг із інформаційної системи податкової щодо стану розрахунків з бюджетом і фондами (по основній юридичній особі та її філіях) за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року.

Підтвердження права власності або оренди об’єктів нерухомості, які засвідчують наявність діяльності підприємства в трьох або більше регіонах України.

Без подання цієї інформації підприємства ризикують втратити право бронювати своїх працівників.

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Нагадаємо, що у застосунку “Резерв+” додалися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.