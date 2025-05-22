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- Війна
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Частина працівників може втратити бронювання після 28 травня: Мінекономіки попереджає
Критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 травня 2025 року. Інакше їхні працівники можуть втратити бронювання від мобілізації.
Після 28 травня 2025 року деякі працівники на підприємствах, визнаних критично важливими, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації.
Про це йдеться в офіційному листі Міністерства економіки №27-11/37509-07 від 19 травня.
Це пов’язано з плановою перевіркою, яку Мінекономіки проводить у травні, аби оновити перелік підприємств, що відповідають критеріям критично важливих для функціонування держави та Сил оборони. Саме такі компанії мають право на бронювання військовозобов’язаних працівників.
Що загрожує підприємствам і працівникам?
У разі, якщо компанія не надасть необхідну інформацію до 28 травня, вона може втратити статус критично важливої, а отже — й можливість бронювати персонал. Це означає, що її працівники більше не матимуть гарантій відстрочки від мобілізації.
Відповідно до законодавства, бронювання скасовується, якщо:
завершився строк дії відтермінування;
підприємство припинило виконання оборонних завдань;
компанію позбавили статусу критично важливої.
Що потрібно надати до 28 травня
Міністерство економіки рекомендує всім підприємствам, які мають статус критично важливих, надіслати на електронну адресу meconomy@me.gov.ua наступні документи:
Витяг із інформаційної системи податкової щодо стану розрахунків з бюджетом і фондами (по основній юридичній особі та її філіях) за період з 1 січня по 30 квітня 2025 року.
Підтвердження права власності або оренди об’єктів нерухомості, які засвідчують наявність діяльності підприємства в трьох або більше регіонах України.
Без подання цієї інформації підприємства ризикують втратити право бронювати своїх працівників.
Нагадаємо, що у застосунку “Резерв+” додалися дві нові відстрочки: для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік — військові й у них є дитина до 18 років.