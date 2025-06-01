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- Війна
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Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека
Через загрозу балістики слід перебувати в укриттях.
Зранку 1 червня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Доповнюється…
Станом на 10:15 «почервоніли» такі області:
Житомирська
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Черкаська
Полтавська
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня росіяни атакували Україну дронами.
Як інформували моніторингові канали, що у повітрі перебувало близько 122 безпілотників.
Ударні дрони кружляли над Київщиною, Житомирщиною, Кіровоградщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною та іншими областями.