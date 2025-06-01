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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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491
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1 хв

Частину України охопила повітряна тривога: де є небезпека

Через загрозу балістики слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога 1 червня

Повітряна тривога 1 червня

Зранку 1 червня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Доповнюється…

Станом на 10:15 «почервоніли» такі області:

  • Житомирська

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

  • Полтавська

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня росіяни атакували Україну дронами.

Як інформували моніторингові канали, що у повітрі перебувало близько 122 безпілотників.

Ударні дрони кружляли над Київщиною, Житомирщиною, Кіровоградщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною та іншими областями.

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