Часу чекати немає: до Маріуполя вирушила гуманітарна допомога

Часу чекати немає: до Маріуполя вирушила гуманітарна допомога

Транспорт виїхав, незважаючи на обстріли окупантів.

До Маріуполя, який перебуває під постійними обстрілами російської армії, вирушила гуманітарна допомога.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, попри постійні обстріли, чекати більше немає можливості, адже людям необхідна допомога. Домовленості, які були, не спрацювали, наголосив Зеленський.

“У Маріуполі немає у людей часу чекати. Це окупанти хочуть, щоб наші люди вмирали — не ми. Ми відправили колони з гуманітарною допомогою до Маріуполя. Там усе необхідне. Ми відправили транспорт для порятунку людей. Водії усе розуміють. Це герої, хоробрі люди. Розуміють, що російські війська можуть просто розстріляти їх. Розстріляти цей транспорт в дорозі. Як вони вже вбивали людей, які намагались просто вийти на безпечну територію із зони бойових дій”, - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив: якщо російська армія наважиться поцілити у гуманітарну колону, то станеться це на очах всього світу.

“Усі будуть свідками. Усі будуть свідчити, коли кожного, хто віддає, виконує нелюдські накази, жорстко будуть судити. І засудять”, - додав глава держави.

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