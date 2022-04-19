Часу на роздуми не залишилося: голова Луганської ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися

Часу на роздуми не залишилося: голова Луганської ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися

Сьогодні в Україні офіційно не погодили роботу "зелених" коридорів, однак евакуація з Луганської області відбудеться.

У вівторок, 19 квітня, евакуація в Луганській області продовжується. Сьогодні будуть організовані евакуаційні маршрути з Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської громади.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів у вівторок, 19 квітня:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15;

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11;

Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а;

Попасна: вул. Щербакова, 1а.

"Виїжджайте! Тисячі жителів Кремінної не встигли і тепер перебувають в заручниках у росіян. Для атаки на місто рф застосовувала велику кількість бронетехніки. Бої тривали три доби. На кожний взвод ЗСУ ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки. Тож, рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь до безпечних регіонів України – вам допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми. Автобуси чекають", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, що 19 квітня гуманітарні коридори в Україні знову не відкриватимуться.

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