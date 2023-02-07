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Чи можуть отримати ваш персональні дані для заповнення повістки шляхом обшуку: відповідь юриста

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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121
Час на прочитання
2 хв
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Чи можуть отримати ваш персональні дані для заповнення повістки шляхом обшуку: відповідь юриста

Обшук з метою отримання персональних данних

Поради юриста, що робити, якщо вас затримали та незаконно доставили в ТЦК та намагаються обшукати для отримання документів, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Що робити, якщо ви перебуваєте в ТЦК, до якого вас незаконно доставили, ви не пред’являєте свої документи, тому вам нічого не можуть надати під підпис — роз'яснює адвокат Роман Сімутін.

Події, на думку юриста, можуть розвиватися за двома сценаріями. Оптимістичний — вас можуть відпустити. У випадку реалістичного поліціянти почнуть складати протокол затримання за вигадане порушення і проводити особистий огляд та огляд речей. Під час огляду вони дістають ваш паспорт чи інше посвідчення особи та отримують доступ до персональних даних, які потім передають представникам ТЦК.

Що потрібно знати у випадку, якщо намагаються провести огляд

  • Якщо шукають по ваших кишенях – це не є особистий огляд чи огляд речей (ст. 264 КУпАП). Це обшук, який регулюється нормами кримінального процесу. Тобто, якщо ви добровільно не надаєте та не вивертаєте кишені, то до вас неможливо застосувати процедуру огляду. 
  • Огляд не може проводитися без складання протоколу затримання.
  • Перед оглядом вам повинні повідомити чому вас оглядають та роз’яснити права. Ви маєте право на правову допомогу.
  • Огляд, як і затримання, можливий лише виключно за наявності підстав, що ви вчинили правопорушення, наприклад, на вас чи одязі є сліди, хтось вказав на вас, як на порушника або є орієнтування. Інших підстав для затримання чи огляду не має.
  • Затримання не може перевищувати 3 годин і не з моменту доставлення до ТЦК, а відколи до вас підійшли на вулиці. (ст. 263 КУпАП)

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Дата публікації
Перегляди
121
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