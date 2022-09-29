Чеченці заговорили про геноцид власного народу: задля війни їх викрадають і шантажують

У Росії воювати примушують геть не москвичів і пітерців, і точно не росіян, малі народи - головний мобілізаційний фундамент Путіна.

Протести проти мобілізації в Дагестані, буряти тікають до Монголії, навіть в окупованій Кадировим Чечні - теж не все так гладко. Фальшиві кримінальні провадження, викрадення, хабарі, шантаж - це особливості віськового рекрктингу по-чеченськи, йдеться в ТСН.

У республіці жорстоко придушують антимобілізаційний спротив і кинули всю міць каральної машини, аби заганяти людей на війну з Україною, заявляє чеченська опозиція.

Від початку війни з республіки Чечня у складі так званих «кадирівських» загонів на війну в Україні відправилося близько 8 тисяч вояків. Етнічних чеченців з них менше половини, стверджує керівник чеченського опозиційного руху. "Вони не можуть набрати навіть зі своїх кадирівців. Вони збирають із усіх регіонів Росії. У Волгограді було розвішано рекламну листівку – де говориться, що ведеться набір у Чеченській Республіці", - каже керівник чеченського опозиційного руху «Адат» Ібрагім Янгулбаєв.

З оголошенням мобілізації, у Чечні просто з вулиць почали тягти до відділків усіх без розбору, розповідає Ібрагім Янгулбаєв. Чоловіків шантажують статтями, аби записати до війська. "Вони викрадають якихось людей, за тими статтями - за наркотики, за пограбування, за дрібними статтями, які не належать до екстремізму. Їх викрадають і теж кажуть, що ти їдеш в Україну, якщо не поїдеш туди, ми тебе катуватимемо, сфабрикуємо кримінальну справу і років на п'ять відправимо до в'язниці", - додає Янгулбаєв.

Велика частина чоловіків з відео з призовної дільниці у Чечні на наступний день після оголошення мобілізації, там із примусу, ствердждують правозахисники. Відомі випадки викрадення рідних та катування. Займається цим – переважно керівництво місцевих відділків поліції та військкомати, особливо у сільській місцевості. Ба більше – право відмовитися від участі у чужій війні вони перетворили на бізнес. "Цим викраденим ставлять ультиматум: або ви заплатите 300 000 рублів, або ми їх відправимо до України", - запевняє опозиціонер.

Для тих хто отримав повістку за законом такса вища: до мільйона рублів. Люди беруть у банках кредити, щоб «відкупити родича від відрядження в Україну».

Донедавна робили це мовчки, утім, після масового вручення повісток, обурення не приховують навіть родичі «штатних кадирівців», які вже кілька разів їздили до України. У Грозному жінки навіть спробували зібратися на мітинг. Утім за пів години до його початку – всіх присутніх на площі, а це близько півтори сотні людей, переважно жінок - завантажили у автозаки. Кадиров відразу ж заявив, мітинг назрівав невелелюдний і проплачений заходом.

Наступного дня викрали синів цих жінок та змусили підписати документи про добровільну поїздку до Україну. "Це винищення і геноцид чеченського народу з боку Росії. Чому – тому що чеченці за свою історію, вже триста років завжди хотіли та вимагають свою незалежність", - каже Ібрагім Янгулбаєв.

І додає: справжні чеченці, які хочуть воювати роблять це на стороні ЗСУ, бо Росія - для нас спільний ворог.

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