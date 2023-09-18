“Кадирівців” в Росії досі бояться: журналіст розповів, як загони “дон-дона” ставлять Москву в “будь-яку позу”

“Страшилка” про грозних чеченців і “кадирівців” в Росії досі актуальна, адже їх продовжують боятися в Москві.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів журналіст Роман Цимбалюк.

“В який бік будуть гойдатися шальки терезів”

“Часто російські діячі кудись зникають, потім часто з'являються. Це не стосується командирів полків і бригад, яких ми просто вбиваємо на українських фронтах, що вони самі потім визнають”, — зазначив журналіст.

“Коли Пригожин почав свій, здавалося б, переможний марш в бік Москви і захопив штаб південного військового округу, ряд “товаришів” взяли паузу, наприклад, такі як пропагандистка і путіністка Маргарита Симоньян. Вона довго мовчала, потім пояснювала це тим, що у неї не було Інтернету. Тобто вона дивилася, в який бік будуть гойдатися шальки терезів”, — зауважив він.

“Те ж саме було і з Кадировим. Він один з людей, які є центрами реальної сили. Він висловився далеко не одразу. В цьому можна переконатися навіть за хронологією усіх заяв”, — каже Роман Цимбалюк.

Що буде в Росії після Кадирова

“Якщо ми говоримо про ситуацію з Кадировим, то я, поки його не покажуть на лафеті, не став би хоронити. Але моделювати, що буде після Кадирова в Росії, ми можемо і ніхто нам це не заборонить”, — розповів він.

“Кадиров говорить про те, що він піхотинець Путіна — не Росії, а саме Путіна. Це цікавий момент. Ми з ними воюємо і відповідно можемо проводити якісь аналогії з собою”, — говорить журналіст.

“У нас жоден військовослужбовець ніколи не скаже, що він піхотинець генерал, адмірал Зеленського. Це неможливо, тому що у нас всі військовослужбовці служать не конкретній особі, а президенту України. Незалежно від прізвища, нічого в цьому підході не зміниться. Це властиво всім демократичним державам”, — прокоментував Роман Цимбалюк.

“Тиша в Чечні досягається тим, що вони без суду і слідства вбивають людей — чи то геїв, чи політичних опонентів тощо. Якщо врахувати, що там все-таки трохи закони Росії не розповсюджуються, то що таке кровна помста там всі знають. Тому фактично це вибухонебезпечний регіон РФ і з цього треба виходити”, — зазначив журналіст.

Чому в Росії досі працює “страшилка” про грозних чеченців і “кадирівців”

“Я не погоджуся, що “страшилка” про грозних чеченців почала осипатися. Питання проти кого. Те, що українцю добре, то росіянину смерть. Тобто чеченців і “кадирівців” в Росії як боялися, так і продовжують боятися. Те, що вони ставлять в “будь-яку позу” Москву, ні для кого не є таємницею”, — стверджує він.

“Приблизно рік тому близьке оточення Кадирова, зокрема Делімханов з прекрасною бородою, якій всі заздрять, розповідав про те, що він буде захищати Путіна в МГІМО, де навчалася Захарова та інші нацисти. Вони в Москві ставили майбутніх дипломатів в цю “цікаву позу”. Тому “страшилка” працює. Питання в тому, що вона не працює в Україні”, — резюмував Роман Цимбалюк.

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