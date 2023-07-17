Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чеченські добровольці знищили особовий склад окупантів: у ГУР показали потужне відео

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
3651
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чеченські добровольці знищили особовий склад окупантів: у ГУР показали потужне відео

Чеченські добровольці знищили особовий склад окупантів / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Група чеченських воїнів-добровольців знищили військову техніку.

Чеченські добровольці допомагають українським силам вибивати окупаційну армію з окупованих територій.

Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки.

На кадрах видно, як чеченці знищують військову техніку та особовий склад окупантів.

Чеченські добровольці показали, як знищують ворога на фронті

Чеченські добровольці показали, як знищують ворога на фронті

Нагадаємо, що протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3651
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація