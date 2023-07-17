Чеченські добровольці знищили особовий склад окупантів: у ГУР показали потужне відео

Чеченські добровольці допомагають українським силам вибивати окупаційну армію з окупованих територій.

Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки.

На кадрах видно, як чеченці знищують військову техніку та особовий склад окупантів.

Чеченські добровольці показали, як знищують ворога на фронті

Нагадаємо, що протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.

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