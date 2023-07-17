Чеченські добровольці знищили особовий склад окупантів: у ГУР показали потужне відео

Група чеченських воїнів-добровольців знищили військову техніку.
Чеченські добровольці допомагають українським силам вибивати окупаційну армію з окупованих територій.
Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки.
На кадрах видно, як чеченці знищують військову техніку та особовий склад окупантів.
Нагадаємо, що протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.
Читайте також:
- Удар по Кримському мосту: в РФ назвали "винуватців"
- В українській розвідці прокоментували вибухи на Кримському мосту
- У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину: є поранений