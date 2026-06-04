Чеченський окупант, який жорстоко катував українців, отримав підозру: що про нього відомо

Чеченець «Таліб»

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Нацполіція оголосила підозру чеченському окупантові за катування цивільного на Бердянщині. Слідчі Бердянського районного відділу поліції задокументували факти воєнних злочинів російських військових під час тимчасової окупації Запорізької області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Чеченському окупанту «Талібу» оголосили підозру

Правоохоронці оголосили про підозру представникові одного з підрозділів МВС невизнаної Чеченської Республіки РФ із позивним «Таліб», який причетний до знущань з мирного населення.

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За даними досудового розслідування, навесні 2022 року підозрюваний разом із соратниками облаштував військовий пункт на захопленому стадіоні в селі Осипенко Бердянського району. Об’єкт використовували як незаконне місце утримання і катування цивільних.

У квітні 2022-го озброєні російські силовики вдерлися до помешкання місцевої родини. Погрожуючи розстрілом, вони вимагали надати інформацію про наявність зброї, після чого викрали господаря будинку та доправили його до катівні.

«Чоловіка били молотком по голові та спині, приковували кайданками до металевої труби, погрожували вбивством і неодноразово імітували страту, здійснюючи постріли біля голови», — зазначають у Національній поліції.

Потерпілого утримували в нелюдських умовах протягом 43 діб без доступу до належної їжі, питної води, медичної допомоги та базової санітарії.

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Доки чоловік перебував у полоні, двоє його неповнолітніх синів залишилися без батьківського нагляду в зоні контролю окупаційних військ. Російські військові погрожували дітям вогнепальною зброєю і розстрілом, що завдало їм тяжких психологічних травм.

Наразі фігурантові офіційно повідомлено про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Слідчі дії тривають.

Поляка, який хотів побачити війну в Україні, закатували росіяни

Нагадаємо, прокуратура у Кракові розпочала розслідування за фактом смерті громадянина Польщі Кшиштофа Галоса, якого росіяни, ймовірно, закатували до смерті. Поляк в’їхав до України у квітні 2023 року, згодом зник безвісти на Запоріжжі, після чого був затриманий окупантами та доправлений до СІЗО в Таганрозі.

Звільнені з полону українці, які перебували там одночасно з Галосом, підтвердили журналістам «Слідства.Інфо», що чоловіка жорстоко та регулярно били.

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Офіційне розслідування розпочалося за статтею про позбавлення волі з особливими тортурами та заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що призвело до смерті. Справу також можуть кваліфікувати як воєнний злочин. Офіційна російська сторона заявляє, що поляк помер від кардіоміопатії, яка спричинила набряк мозку, легень і серцеву недостатність.

Польська прокуратура вимагає від Росії передати протокол розтину тіла та результати гістопатологічних досліджень, якщо вони проводилися. Тим часом родина Кшиштофа Галоса, якого росіяни збиралися поховати в Таганрозі, звернулася до МЗС Польщі з проханням допомогти повернути тіло на батьківщину та заявила про готовність оплатити транспортування.

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