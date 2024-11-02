Чехи їдуть воювати до України: Петр Павел дозволив кільком десяткам громадян вступити до ЗСУ

Загалом за президентським дозволом звернулись понад 180 чехів, але "зелене світло" отримала лише третина з них.

Президент Чехії Петр Павел дозволив кільком десяткам громадян країни вступити до лав Збройних сил України, щоб брати участь у війні проти російської агресії.

Про це повідомляє радіожурнал mij Rozhlas з посиланням на слова прессекретаря чеського президента Філіпа Платоша.

Загалом з проханням дозволити приєднатись до ЗСУ до Павела звернулись понад 180 чехів. Але офіційний дозвіл отримали лише 60 громадян країни.

Втім, за словами Платоша, зараз невідомо, скільки чехів фактично воюють в Україні, адже певна кількість їх приєдналась до української армії без президентського дозволу.

На початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив, що держава не каратиме своїх громадян, які поїдуть до України та воюватимуть на її боці.

Втім чинне чеське законодавство забороняє громадянам країни вступати у будь-які військові формування та брати участь у бойових діях за кордоном без дозволу президента країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 25 жовтня підписав закон, який дозволяє іноземцям обіймати офіцерські посади в ЗСУ та Нацгвардії. Законом також передбачено створення Центру рекрутингу іноземців.

Читайте також: