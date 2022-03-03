Чехія може скасувати смертну кару для тих, хто хоче воювати на боці України - прем’єр

Чехія може скасувати смертну кару для тих, хто хоче воювати на боці України - прем’єр

У Чехії розглядають цю пропозицію.

Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть поїхати воювати до України та воюватимуть на боці нашої країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у Twitter.

"На зустрічі з президентом ми домовилися, що можемо гарантувати безкарність у вигляді скасування смертної кари для людей, які хочуть поїхати воювати до України та воюватимуть на боці України", - написав Фіала.

Раніше стало відомо, що колишній білоруський веслувальник Павло Шурмей, який виступав на двох Олімпійських іграх, поповнить лави добровольців, які воюватимуть проти російського агресора.