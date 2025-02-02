Чехія може змінити курс щодо України: що буде з постачанням боєприпасів

Заступник лідера опозиційної партії Карел Гавлічек вже заявив, що нинішній підхід, за якого закупівлі організовує уряд Чехії, а не НАТО, слід переглянути.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України може опинитися під загрозою через політичні зміни у країні.

Як повідомляє Financial Times, партія ANO, яку очолює колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, виступає проти продовження постачання снарядів для ЗСУ. Якщо ANO повернеться до влади після виборів у 2025 році, Чехія може припинити закупівлі боєприпасів для України.

Заступник лідера ANO Карел Гавлічек вже заявив, що нинішній підхід, за якого закупівлі організовує уряд Чехії, а не НАТО, слід переглянути.

Попри окремі зауваження щодо якості частини снарядів, українська сторона загалом задоволена постачанням, яке допомогло компенсувати дефіцит боєприпасів. За словами заступника міністра закордонних справ Чехії Едуарда Гуліціуса, у 2024 році Україна отримала 520 тисяч снарядів калібру 155 мм, а в 2025-му очікується ще 300 тисяч.

Проте повернення Бабіша у велику політику може змінити ситуацію. Він неодноразово демонстрував скептичне ставлення до підтримки України та налагоджував контакти з угорським прем’єром Віктором Орбаном, словацьким прем’єром Робертом Фіцо та лідером австрійської крайньої правиці Гербертом Кіклем. Минулого року ANO приєдналася до праворадикального альянсу Орбана в Європарламенті, що може свідчити про подальші зрушення в політичному курсі партії.

Гавлічек, своєю чергою, наполягає на мирних переговорах з Росією, заявляючи, що війна затягується на шкоду Україні.

Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів стартувала у 2024 році після заяви президента Чехії Петра Павела, який повідомив про можливість придбати 800 тисяч снарядів. До проєкту долучилися близько 20 країн, включно з Німеччиною, Канадою, Польщею, країнами Балтії та іншими європейськими державами. Втім, через конкуренцію на міжнародному ринку Прага не змогла закрити весь обсяг закупівель у 2024 році.

Якщо ANO здобуде перемогу на виборах, подальша доля цих поставок залишиться під питанням.