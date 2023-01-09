Чехія передає Україні танки Т-72: прем'єр-міністр особисто підписав один із них

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав танк Т-72, який ця країна передає Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить до України. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - написав Петр Фіала.

Напис на бронетехніці, ймовірно, є таким: "Хоробрим захисникам України".

Зазначимо, що Фіала також опублікував фото з відвідування одного з оборонних підприємств Чехії, де проходять модернізацію танки Т-72 перед відправленням до України.

Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz.



Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Нагадаємо,Чехія почне виробляти зброю для України у великих кількостях. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських заводах з виробництва зброї.

Також Нижня палата парламенту Чехії погодила проведення навчань українських військових на території країни.

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