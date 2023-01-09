Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чехія передає Україні танки Т-72: прем'єр-міністр особисто підписав один із них

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2182
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чехія передає Україні танки Т-72: прем'єр-міністр особисто підписав один із них

Фото: Петр Фіала

Фіала наголосив, що бажає Україні перемоги.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав танк Т-72, який ця країна передає Україні. 

Про це він написав у Twitter. 

"Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить до України. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором", - написав Петр Фіала. 

Напис на бронетехніці, ймовірно, є таким: "Хоробрим захисникам України". 

Зазначимо, що Фіала також опублікував фото з відвідування одного з оборонних підприємств Чехії, де проходять модернізацію танки Т-72 перед відправленням до України.

Нагадаємо,Чехія почне виробляти зброю для України у великих кількостях. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських заводах з виробництва зброї.

Також Нижня палата парламенту Чехії погодила проведення навчань українських військових на території країни.

Читайте також:

Скинулися на танк: чехи зібрали понад мільйон євро на модернізований Т-72 для України

Скинулися на танк: чехи зібрали понад мільйон євро на модернізований Т-72 для України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2182
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація